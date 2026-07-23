Добыча нефти в Казахстане рухнула

Reuters: После остановки поставок через КТК добыча нефти в Казахстане упала на четверть

На фоне остановки терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, что связано с атаками беспилотников, Казахстану пришлось сильно урезать добычу нефти. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

По оценкам одного из них, в среду, 22 июля, общий суточный объем упал с 2,07 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в июле до 1,63 миллиона баррелей, то есть практически на четверть.

Сильнее всего пострадала добыча на крупнейшем месторождении республики Тенгиз, где падение превысило 50 процентов — с 925 тысяч баррелей до 406 тысяч.

Через КПК проходит более 80 процентов экспорта нефти из Казахстана. В Минэнерго республики ранее подтверждали временное снижение добычи, но не указывали масштаб проблемы.

До этого казахстанский МИД осудил атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, оценив их как посягательство на экономические интересы страны, а также как «целенаправленные действия по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок».