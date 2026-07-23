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15:41, 23 июля 2026Экономика

Постсоветская страна снизила добычу нефти

Минэнерго: Казахстан временно снизил добычу нефти из-за приостановки погрузки на КТК
Вячеслав Агапов

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти. Об этом со ссылкой на Минэнерго постсоветской страны сообщает РИА Новости

Решение объясняют ограничениями по приему сырья на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

«В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело ко временному снижению объемов добычи нефти», — пояснили в ведомстве.

Мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов. Минэнерго ведет непрерывные консультации с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами, чтобы обеспечить условия безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта нефти из бывшей республики СССР на мировые рынки.

19 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море. В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 террористической атаке подверглись два морских танкера ASIA. В них загружалось топливо компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и NISSOS IOS, а также нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»).

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