ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море

БПЛА ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 19 июля в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Террористической атаке подверглись два морских танкера «ASIA». Компания уточнила, что в плавательные средства загружалось топливо компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и «NISSOS IOS», а также нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»).

Уточняется, что топливный терминал является одним из важнейших для Казахстана. «На борту танкеров под флагами Либерии ("ASIA") и Маршалловых островов ("NISSOS IOS") находятся международные экипажи», — подчеркнули в компании.

Разлива нефти в Черное море не произошло. Погрузку топлива после атаки остановили. «Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», — говорится в сообщении КТК.

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