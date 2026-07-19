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18:21, 19 июля 2026Бывший СССР

В МИД Казахстана осудили атаки ВСУ на танкеры в Черном море

МИД Казахстана: Атаки ВСУ на перевозящие нефть суда КТК посягают на интересы страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Commander of Unmanned Aerial Systems Force / Handout via Reuters

В МИД Казахстана осудили атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве заявили, что считают такие атаки посягательством на интересы страны. Об этом говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок», — сказано в заявлении.

В МИД Казахстана также выступили с требованием незамедлительно прекратить подобные атаки и принять исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья. Ведомство призвало страны-партнеры также осудить подобные действия.

«Приглашаем все заинтересованные стороны к выработке практических мер», — добавили в ведомстве.

Утром 19 июля стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Инцидент произошел в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Террористической атаке подверглись два морских танкера ASIA. Уточнялось, что топливный терминал является одним из важнейших для Казахстана.

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