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Силовые структуры
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13:59, 27 июля 2026 (обновлено: 14:20, 27 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыта судьба одного из фигурантов дела экс-замминистра обороны Иванова

Фигурант дела экс-замглавы МО РФ Бородин получил 8 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве Симоновский районный суд приговорил фигуранта дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова бизнесмена Сергея Бородина к восьми годам лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщает ТАСС.

По данным одного из участников процесса, суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке за несколько заседаний в связи с полным признанием вины.

Бородин будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество фигуранта на сумму 1 миллиард 372 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для Сергея Бородина десять лет колонии.

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с компанией «ОлимпСитиСтрой» на строительство военных объектов. За общее покровительство глава предприятия передал Иванову и Бородину взятки, а также построил на их участках два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.

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