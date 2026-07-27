Доход компании звезды «Уральских пельменей» упал почти в 10 раз

Выручка компании юмориста Рожкова «Стройстандарт» упала с 43 до 3,8 миллиона рублей

Доход компании участника юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрея Рожкова упал почти в 10 раз. Об этом сообщает «Звездач» в Telegram.

По данным издания, звезда телепроекта владеет долей в компании «Стройстандарт», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уточняется, что выручка организации снизилась с 43 миллионов рублей до 3,8 миллиона рублей за 2025 год. Также сократилась и прибыль — она упала с 82 тысяч рублей до 55 тысяч.

Ранее стало известно, что компания телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой потерпела многомиллионные убытки в 2025 году. При этом отмечалось, что выручка фирмы составила 53 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что клиника врача и телеведущей Елены Малышевой принесла многомиллионную прибыль. По итогам 2025 года ее размер составил 11,7 миллиона рублей.