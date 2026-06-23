Раскрыта многомиллионная выручка клиники Малышевой

«Звездач»: Прибыль клиники Малышевой в 2025 году составила почти 12 миллионов рублей

Медицинский центр в Москве, частично принадлежащий врачу и телеведущей Елене Малышевой, в 2025 году заработал многомиллионную выручку. Об этом заявил Telegram-канал «Звездач».

ООО «Медицинский Центр Елены Малышевой» заработал за год 439 миллионов рублей, говорится в публикации. При этом прибыль составила почти 12 миллионов рублей.

У клиники почти нет налогового долга — сумма задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет порядка тысячи рублей. «За все время компания участвовала лишь в нескольких судебных разбирательствах, а исполнительные производства уже завершены», — также говорится в сообщении.

Уточняется, что Малышевой принадлежит 35 процентов компании.

В 2024 году медицинский центр, которым частично владеет телеведущая, заработал 450 миллионов рублей. Чистая прибыль клиники составила 1,7 миллиона рублей.