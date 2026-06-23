Раскрыта многомиллионная выручка клиники Малышевой

Медицинский центр в Москве, частично принадлежащий врачу и телеведущей Елене Малышевой, в 2025 году заработал многомиллионную выручку. Об этом заявил Telegram-канал «Звездач».
ООО «Медицинский Центр Елены Малышевой» заработал за год 439 миллионов рублей, говорится в публикации. При этом прибыль составила почти 12 миллионов рублей.
У клиники почти нет налогового долга — сумма задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет порядка тысячи рублей. «За все время компания участвовала лишь в нескольких судебных разбирательствах, а исполнительные производства уже завершены», — также говорится в сообщении.
Уточняется, что Малышевой принадлежит 35 процентов компании.
В 2024 году медицинский центр, которым частично владеет телеведущая, заработал 450 миллионов рублей. Чистая прибыль клиники составила 1,7 миллиона рублей.