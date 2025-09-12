Интернет и СМИ
Раскрыт многомиллионный доход медицинского центра Елены Малышевой

Доход медицинского центра Елены Малышевой составил 450 млн рублей
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Медицинский центр Елены Малышевой заработал сотни миллионов рублей в 2024 году. Многомиллионный доход медцентра врача и телеведущей раскрыли «Страсти».

Согласно сообщению, бизнес Малышева открыла еще в 2012 году. Медицинский центр имени телеведущей находится в Москве. Так, консультация врача-хирурга стоит 5,5 тысячи рублей, а операции — от 20 до 670 тысяч рублей.

Как стало известно изданию, компания «Медицинский центр Елены Малышевой» за 2024 год заработала 450 миллионов рублей. При этом чистая прибыль медцентра составила 1,7 миллиона рублей. Кроме того, отмечается, что компания Малышевой не имеет задолженностей перед налоговой.

Ранее стало известно, что Малышева перестанет продавать продукты для правильного питания. Врач и телеведущая подала заявление в налоговую службу о ликвидации юрлица «Есть здорово».

