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21:59, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Малышева перестанет продавать продукты для правильного питания

«Звездач»: Елена Малышева ликвидирует бизнес «Есть здорово» по продаже продуктов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева подала заявление в налоговую службу о ликвидации юрлица «Есть здорово». На то, что ведущая перестанет продавать продукты для правильного питания, обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

В материале утверждается, что, исходя из бухгалтерских отчетов компании Малышевой, с 2019 года предприятие работало в убыток — дефицит составлял около двух миллионов рублей. Незадолго до того, как ведущая решила закрыть бизнес, ему удалось закрыть убытки.

Кроме того, согласно сервису по проверке контрагентов RusProfile, заявление на ликвидацию юридического лица Малышевой было подано 22 мая.

Ранее сообщалось, что Малышева вместе со своими соведущими назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале недорогие продукты, которые могут продлить жизнь. По словам специалистов, в этот список входят бобовые: соя, фасоль и чечевица. В них содержатся много белка, который полезен для формирования мышц, пищеварения и иммунитета.

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