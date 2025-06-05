Россиянам назвали продлевающие жизнь недорогие продукты

Врач Елена Малышева заявила, что фасоль, чечевица и соя продлевают жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфир программы «Жить здорово!» на Первом канале недорогие продукты, которые могут продлить жизнь. Выпуск с рекомендацией специалистов включить их в рацион доступен на сайте телеканала.

Специалисты посоветовали россиянам есть бобовые: сою, фасоль и чечевицу. Малышева рассказала, что в сое содержится много растительного белка. По словам Коновалова, этот микроэлемент полезен для формирования мышц, для иммунитета и пищеварения.

Продеус, в свою очередь, объяснил, что в фасоли содержится фолиевая кислота, благодаря которой кровь обогащается кислородом. А чечевица является источником грубого волокна, которое предупреждает запоры и защищает от онкологических заболеваний толстого кишечника, подчеркнул Гандельман.

Врачи отметили, что если употреблять бобовые каждый день в течение 55 лет, то можно продлить жизнь на 125 дней.

Ранее Малышева назвала россиянам продукт-обманщик. Таковым она сочла оливки, в которых содержится много соли.