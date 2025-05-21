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10:08, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала россиянам продукт-обманщик

Врач Малышева заявила, что оливки не полезны для сердца
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале миф о пользе одного продукта для сердца. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева назвала оливки «продуктом-обманщиком», уточнив, что они неполезны для сердца вопреки распространенному мнению. Гандельман добавил, что в консервированных плодах содержится много соли, из-за чего вода задерживается в организме, и артериальное давление повышается.

Кроме того, Продеус назвал оливки калорийными: в 100 граммах продукта содержится около 170-180 калорий. «Сказать, что это прям диетический продукт (...), мы не можем. Мы так наберем вес», — заключил иммунолог.

Ранее Малышева рассказала о популярном напитке, защищающем от депрессии. По словам врача, таким свойством обладает японская матча.

Вот это да!
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