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06:54, 23 июля 2026Россия

Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — заявил мэр.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Иных подробностей градоначальник не привел.

Ранее в Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Как сообщил глава региона Алексей Русских, на объекте произошел пожар, на месте работают специальные службы.

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