Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — заявил мэр.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Иных подробностей градоначальник не привел.

Ранее в Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Как сообщил глава региона Алексей Русских, на объекте произошел пожар, на месте работают специальные службы.

