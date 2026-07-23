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06:34, 23 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал организатора «картонных майданов»

Азаров: «Картонные майданы» на Украине организовал Стерненко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС назвал организатора «картонных майданов», после которых последовала отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам политика, организатором стал экс-советник бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко.

Азаров назвал его нацистом и выразил мнение, что «нацистам поручено заниматься» организацией «картонных майданов».

Экс-премьер добавил, что причиной отставки Сырского стали не народные выступления, а решения западных кураторов Киева, которые сделали ставку на усиление диктатуры на фоне проблем на фронте и в тылу.

«"Картонный майдан" — это бутафория, декорации, которые должны были показать, что общество недовольно кадровыми решениями. На самом деле влияние их нулевое», — подчеркнул Азаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

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