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07:16, 23 июля 2026Силовые структуры

Россиянин прострелил головы четырем спящим людям

В Якутии осудили мужчину за убийство четырех человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Якутии осудили мужчину за расправу над четырьмя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство четырех лиц, в том числе несовершеннолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

Как установил суд, 26 мая 2005 года в селе Малыкай Нюрбинского района молодой человек, будучи на тот момент 17-летним, прибыл в дом на улице Манчары с целью выяснения отношений с местными жителями, которые выдвигали в отношении него требования о передаче денег под угрозой применения насилия. Обнаружив, что в доме все спят, обвиняемый взял хранившееся охотничье ружье, после чего произвел четыре выстрела в головы трем мужчинам и несовершеннолетней девушке, которая стала очевидцем происходящего. От полученных огнестрельных дробовых ранений все четверо скончались на месте происшествия.

С целью сокрытия следов преступления фигурант избавился от оружия и скрылся.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе маньяк выслушал приговор за серию расправ над женщинами.

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