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Силовые структуры
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14:00, 22 июля 2026 (обновлено: 14:10, 22 июля 2026)Силовые структуры

В российском регионе маньяк выслушал приговор за серию расправ над женщинами

В Челябинске осудили 57-летнего мужчину за серию убийств женщин
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Челябинске осудили мужчину за серию расправ над женщинами. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2007 года на улице Мира было обнаружено женское тело с колото-резаными ранами. Сразу установить злоумышленника не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователям была установлена причастность обвиняемого к преступлению и еще четырем расправам над женщинами, две из которых были сопряжены с разбоем. Мужчина нападал на пострадавших с ножом в темное время суток.

Суд приговорил 57-летнего обвиняемого к 13 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, а также удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин организовал расправу над подругой бывшей жены.

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