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Силовые структуры
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12:35, 22 июля 2026 (обновлено: 12:49, 22 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин организовал расправу над подругой бывшей жены

В Краснодаре осудят мужчину за организацию заказного убийства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре осудят мужчину за организацию заказной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он обвиняется по статье 30, 105 («Организация приготовления к убийству по найму») УК РФ.

По данным следствия, 34-летний местный житель испытывал личную неприязнь к 20-летней знакомой бывшей жены, полагая, что она могла повлиять на их развод. По этой причине он решил организовать расправу над ней. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, он попросил знакомого подобрать исполнителя. Деятельность злоумышленника попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, и дальнейшие действия проходили под их контролем.

Знакомый сообщил заказчику о якобы найденном исполнителе, который согласился совершить преступление за миллион рублей. Обвиняемый предоставил данные о личности девушки, месте ее работы и фотографию для передачи «исполнителю», а также отдал в качестве аванса 500 тысяч рублей.

После этого заказчику передали информацию и фотографии о якобы совершенной расправе. Он через знакомого отдал оставшуюся часть денег для оплаты работы.
 
В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в расправе над российским предпринимателем киллер выдал себя.

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