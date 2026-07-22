Россиянин организовал расправу над подругой бывшей жены

В Краснодаре осудят мужчину за организацию заказного убийства

В Краснодаре осудят мужчину за организацию заказной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он обвиняется по статье 30, 105 («Организация приготовления к убийству по найму») УК РФ.

По данным следствия, 34-летний местный житель испытывал личную неприязнь к 20-летней знакомой бывшей жены, полагая, что она могла повлиять на их развод. По этой причине он решил организовать расправу над ней. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, он попросил знакомого подобрать исполнителя. Деятельность злоумышленника попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, и дальнейшие действия проходили под их контролем.

Знакомый сообщил заказчику о якобы найденном исполнителе, который согласился совершить преступление за миллион рублей. Обвиняемый предоставил данные о личности девушки, месте ее работы и фотографию для передачи «исполнителю», а также отдал в качестве аванса 500 тысяч рублей.

После этого заказчику передали информацию и фотографии о якобы совершенной расправе. Он через знакомого отдал оставшуюся часть денег для оплаты работы.



В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в расправе над российским предпринимателем киллер выдал себя.