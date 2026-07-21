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Силовые структуры
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13:00, 21 июля 2026Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над российским предпринимателем киллер выдал себя

В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя, произошедшем 3 года назад
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком Прикамья»

В Прикамье задержан подозреваемый в расправе над предпринимателем, произошедшей три года назад, киллер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Обвинение в убийстве по найму») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Мужчину заключили под стражу.

По данным следствия, все началось с того, что один коммерсант предложил знакомому за денежное вознаграждение организовать расправу над своим партнером-предпринимателем, потому что хотел получить контроль над их общим бизнесом. Мужчина нашел исполнителя, а также для обеспечения его средствами связи и другими необходимыми материалами привлек своего сына. Всем пообещал заплатить деньгами.

В итоге вечером 5 октября 2023 года исполнитель расправился с бизнесменом в одном из баров Перми.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который угрожал отрубить руку знакомому, если тот не возьмет кредит.

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