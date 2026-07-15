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Силовые структуры
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14:11, 15 июля 2026Силовые структуры

Россиянин обещал знакомому отрубить руку из-за кредита

В Новосибирской области мужчина угрожал сельчанину топором из-за кредита
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который угрожал отрубить руку знакомому, если тот не возьмет кредит. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчина обвиняется в совершении разбоя. Его дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый вину не признал.

По версии следствия, 10 февраля в одном из сел обвиняемый, находясь в гараже и держа в руках топор, напал на 28-летнего потерпевшего. Он требовал, чтобы мужчина оформил на себя кредит, а полученные деньги передал ему. Чтобы подавить сопротивление, злоумышленник угрожал отрубить жертве руки или пальцы.

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, с помощью банковского приложения оформил заявку на 100 тысяч рублей. Однако банк отказал в выдаче кредита.

Ранее иностранец расправился с россиянином из-за гаража за 18 миллионов рублей.

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