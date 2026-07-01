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Силовые структуры
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12:08, 1 июля 2026Силовые структуры

Иностранец расправился с россиянином из-за гаража за 18 миллионов рублей

В Омске осудили мужчину за убийство, совершенное почти 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SROOLOVE / Shutterstock / Fotodom

В Омске осудили мужчину за расправу, совершенную почти 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») УК РФ.

Как установил суд, в марте 1997 года гражданин Республики Таджикистан, зная о продаже 58-летним знакомым гаража, решил расправиться с ним, а деньги похитить. Находясь в доме потерпевшего на улице 1-я Поселковая, после распития спиртного обвиняемый нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом в шею.

Денежные средства в сумме 18 миллионов рублей, полученные от продажи гаража, мужчина не обнаружил, так как пострадавший спрятал их в тайнике в подвале. После совершения расправы обвиняемый покинул территорию России и длительное время скрывался от правоохранительных органов.

В июне прошлого года он был задержан и доставлен к следователю. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина не признал, настаивая на случайном нанесении удара в ходе возникшего конфликта после оскорблений со стороны потерпевшего.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу дочери жертвы компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин сменил фамилию Варик на Бордиан с одной целью.

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