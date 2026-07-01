Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 1 июля 2026Силовые структуры

Россиянин сменил фамилию Варик на Бордиан с одной целью

В Москве осудят мужчину за убийство прохожего в метро
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве осудят мужчину за расправу над прохожим в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, ночью 15 апреля 2002 года обвиняемый с соучастниками находился в переходе южного вестибюля станции метро «Теплый стан». Там компания заметила незнакомого мужчину в состоянии алкогольного опьянения и, используя малозначительный повод, нанесла пострадавшему множественные удары руками и ногами. Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимыми с жизнью. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

В результате работы, проведенной следователями и криминалистами, а также комплекса судебных экспертиз, установлена причастность к совершению преступления мужчины 1980 года рождения, ранее имевшего имя Александр Варик, а впоследствии изменившего их на Александр Бордиан.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, по которому проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что огласили решение для двух участников жестокой расправы над российским студентом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта тема секретных переговоров с участием Зеленского

    В России стартовали продажи доступной версии кроссовера Tenet

    Жестоко лишенный жизни студент из Омска испытывал безответную любовь

    Отец семерых детей из российского региона добился отправки на СВО

    В российском городе двухлетний ребенок упал из окна на двух человек

    Моряк из России заподозрил наркокартель в использовании его багажа для транзита наркотиков

    Российский «Шторм» спустили на воду

    Раскрыт главный сокращающий продолжительность жизни фактор

    Россиянам перечислили ошибки при встрече с шаровой молнией

    Россиянин сменил фамилию Варик на Бордиан с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok