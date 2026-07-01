Россиянин сменил фамилию Варик на Бордиан с одной целью

В Москве осудят мужчину за убийство прохожего в метро

В Москве осудят мужчину за расправу над прохожим в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, ночью 15 апреля 2002 года обвиняемый с соучастниками находился в переходе южного вестибюля станции метро «Теплый стан». Там компания заметила незнакомого мужчину в состоянии алкогольного опьянения и, используя малозначительный повод, нанесла пострадавшему множественные удары руками и ногами. Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимыми с жизнью. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

В результате работы, проведенной следователями и криминалистами, а также комплекса судебных экспертиз, установлена причастность к совершению преступления мужчины 1980 года рождения, ранее имевшего имя Александр Варик, а впоследствии изменившего их на Александр Бордиан.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, по которому проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что огласили решение для двух участников жестокой расправы над российским студентом.