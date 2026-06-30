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Силовые структуры
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11:21, 30 июня 2026Силовые структуры

Огласили решение для двух участников жестокой расправы над российским студентом

В Омске суд арестовал двух последних фигурантов дела об убийстве студента
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Омске суд арестовал двух оставшихся участников расправы над студентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.

Все шестеро фигурантов дела отправлены под стражу.

Они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). 29 июня суд арестовал первых четверых участников расправы.

Преступление произошло 20 июня. Тогда трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили расправиться со своим 20-летним знакомым — студентом одного из омских высших учебных заведений. Они заманили потерпевшего к заброшенному строению под предлогом передачи особо ценного предмета. Там они связали ему руки и ноги, потом перенесли на безлюдный участок и изрезали ножом. От полученных ударов молодой человек не выжил.

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