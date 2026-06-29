Суд вынес решение не для всех участников жестокой расправы над российским студентом

В Омске арестовали 4 подозреваемых в убийстве студента, еще 2 получат решение суда 30 июня

В Омске Куйбышевский районный суд арестовал четырех из шести молодых людей, подозреваемых в жестокой расправе над студентом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

В деле шестеро фигурантов. Они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Четверо из них отправлены в СИЗО на два месяца.

Как сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале, рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения еще двоим подозреваемым перенесли на 30 июня.

По данным следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили расправиться со своим 20-летним знакомым — студентом одного из омских высших учебных заведений. Они заманили потерпевшего к заброшенному строению под предлогом передачи особо ценного предмета. Там они связали ему руки и ноги, потом перенесли на безлюдный участок и изрезали ножом. От полученных ударов молодой человек не выжил.

Ранее сообщалось, что жестокая расправа над студентом в Омске могла быть заказной.