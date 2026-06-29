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15:19, 29 июня 2026Силовые структуры

Жестокая расправа над российским студентом могла быть заказной

РИА: Студента в Омске могли убить по заказу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Жестокая расправа над студентом в Омске могла быть заказной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По словам источника агентства, сейчас правоохранители рассматривают несколько версий. Одной из них стала версия о заказной расправе.

Ранее сообщалось, что семь молодых людей специально приехали для расправы над студентом в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Их задержали.

По версии правоохранителей, они из корысти заманили жертву на встречу, где связали и несколько раз ударили ножом, после чего попытались скрыть следы.

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