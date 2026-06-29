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Силовые структуры
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10:15, 29 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о семи участниках жестокой расправы над российским студентом

Подозреваемые в убийстве студента в Омске специально приехали из других городов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Семь молодых людей специально приехали для расправы над студентом в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Подозреваемые рассказали, что все познакомились друг с другом недавно в интернете и студент им задолжал. В ведомстве уточнили, что никто из них не смог назвать точную сумму долга — эта версия проверяется.

Также известно, что задержанные нигде не работают и не учатся. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее стало известно об задержании злоумышленников. Семерых россиян 22-24 лет подозревают в расправе над студентом, которого без признаков жизни нашли на пустыре. По версии правоохранителей, они из корысти заманили жертву на встречу, где связали и несколько раз ударили ножом, после чего попытались скрыть следы.

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