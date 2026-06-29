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Силовые структуры
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07:34, 29 июня 2026Силовые структуры

Семь человек лишили жизни российского студента

МВД: В Омске семь человек убили студента на пустыре
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В Омске задержали семерых человек за расправу над пропавшим студентом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

21 июня в полицию заявили об исчезновении молодого человека — он ушел из дома и не вернулся. Через пять дней его нашли без признаков жизни на заброшенной территории.

Под внимание полиции попала компания из семи человек 22-24 лет, которая входила в круг общения студента. По версии правоохранителей, из корысти юноши заманили его на пустырь, связали и нанесли несколько ранений, после чего попытались скрыть следы. Свой план напавшие продумали заранее, для чего купили скотч, пакеты, перчатки, а также подготовили для себя алиби.

Молодых людей поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Приморье суд арестовал мужчину за расправу и расчленение жены.

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