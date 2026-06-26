Россиянин вывез расчлененную жену на остров

В Приморье суд арестовал мужчину за убийство и расчленение жены

Советский районный суд Владивостока избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Мужчина арестован на два месяца по ходатайству следователя. По данным правоохранительных органов, он 6 октября 2024 года в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире поругался с супругой. В ходе конфликта он с силой сдавил ей шею, а затем расчленил бездыханное тело с помощью ножа и топора.

Останки обвиняемый вывез на остров Русский. Женщина долгое время числилась пропавшей без вести пока следователи не установили причастность мужа к ее исчезновению.

Ранее в Москве суд взял под стражу 55-летнего мужчину за расправу над сестрой из-за квартиры.