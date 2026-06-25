Суд определился с решением по расфасовавшему сестру по пакетам москвичу

Расчленившего сестру из-за квартирного вопроса москвича отправили в СИЗО

В Москве суд удовлетворил ходатайство об аресте обвиняемого в расправе над сестрой 55-летнего мужчины. Об этом в Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По решению суда он отправился в СИЗО на время расследования уголовного дела на ближайшие два месяца, после мера пресечения может быть продлена. На допросе мужчина объяснил мотив поступка длительным конфликтом с сестрой на бытовой почве. Во время очередного скандала он нанес женщине удар ножницами в шею, а после того как она ушла из жизни, расчленил тело в ванной и расфасовал по пакетам и ведрам.

Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Причины затяжного конфликта раскрыла соседка усопшей. По ее словам, брат был недоволен, когда сестра после утраты мужа вернулась жить в их общую квартиру. Мужчина не работал, дома всегда старался навредить сестре. Пока она была на работе, он воровал у нее продукты, портил розетки и удлинители, чтобы ее ударило током.