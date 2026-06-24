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Силовые структуры
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17:56, 24 июня 2026Силовые структуры

Соседка рассказала на видео о московском потрошителе

Соседка рассказала, что убивший сестру москвич затаил на нее злобу из-за общей квартиры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Москвич, подозреваемый в расправе над сестрой, затаил на нее злобу из-за общей квартиры. Об этом РЕН ТВ рассказала соседка, дружившая с жертвой.

На кадрах женщина говорит, что брат был недоволен, когда сестра после утраты мужа вернулась жить в их общую квартиру. Мужчина не работал, дома всегда старался навредить сестре— пока она была на работе, он воровал у нее продукты, портил розетки либо удлинители, чтобы ее ударило током. Соседка говорит, что постоянно была на связи с подругой, но с понедельника та перестала отвечать на звонки.

Женщина работала товароведом в оптовой компании. По словам ее начальника, он был осведомлен о ее непростых, натянутых отношениях с братом.

24 июня в квартире на улице Знаменской были найдены пакеты с женскими частями тела. По предварительной информации, 57-летняя хозяйка квартиры поссорилась со своим младшим братом и тот сначала изрезал ее ножом, а когда сестра перестала подавать признаки жизни, расчленил тело и расфасовал по пакетам и ведрам.

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