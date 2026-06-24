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Силовые структуры
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14:18, 24 июня 2026Силовые структуры

Россиянин расфасовал сестру по пакетам после расправы

В Москве 55-летний мужчина расправился с сестрой и расфасовал тело по пакетам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над родной сестрой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 24 июня в квартире на улице Знаменской были найдены пакеты с женскими частями тела. После начала расследования выяснилось, что это 57-летняя хозяйка квартиры. Как оказалось, она поссорилась со своим младшим братом и тот сначала изрезал ее ножом, а когда сестра перестала подавать признаки жизни, расчленил тело и расфасовал по пакетам и ведрам, имевшимся в помещении.

По данным Telegram-канала 112, то, что не поместилось в емкости, мужчина смыл в унитаз. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение ведомства. С ним проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Рязани задержали 17-летнего юношу, признавшегося в расправе над младшей сестрой.

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