Российский подросток признался в расправе над младшей сестрой

В Рязани задержали брата убитой 15-летней девочки

В Рязани задержали 17-летнего юношу, признавшегося в расправе над младшей сестрой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Родители нашли 15-летнюю девочку без признаков жизни в квартире 24 мая. Они уехали из дома накануне, оставив дочь с сыном.

По версии следствия, в ночь на 24 мая брат и сестра поссорились, во время чего юноша нанес девочке удары, а после скрылся. Его задержали 27 мая. Он рассказал правоохранителям о произошедшем и дал признательные показания.

