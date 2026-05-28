Россиянин расправился с соседом и выкинул его в окно

В Челябинске мужчине предъявили обвинение в убийстве соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 26 мая этого года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении 34-летнего сына, который более двух дней не выходил на связь и не появлялся дома.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции выехали на место происшествия и провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Был установлен круг общения, произведены обыски и допрошены свидетели. В результате восстановлена картина произошедшего, установлен и задержан совершивший преступление.

Обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что в период с 22 по 23 мая, находясь в комнате общежития на Копейском шоссе, совместно с соседом распивал алкогольные напитки. В ходе возникшего конфликта из-за отказа пострадавшего покинуть помещение мужчина нанес ему не менее пяти ударов ножом в область шеи, живота и грудной клетки. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

С целью сокрытия преступления обвиняемый сбросил мужское тело с третьего этажа, а затем переместил в подвальное помещение.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также продолжается работа по закреплению доказательной базы.

