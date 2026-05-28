Обмочившийся пассажир самолета лишился рейса и парализовал работу аэропорта Европы

Пассажир самолета в британском аэропорту обмочился, из-за чего лишился рейса и в отместку парализовал работу авиагавани. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в Манчестере, Великобритания. 40-летний мужчина по имени Джек не смог попасть в самолет, летевший до Ямайки, поскольку обмочился. Члены экипажа не пустили путешественника на борт, посчитав, что он не в состоянии лететь.

Разъяренный британец решил вернуть деньги шантажом за билет — он покинул здание терминала и поднялся на мост, который проходит над главной дорогой. Экстренные службы перекрыли въезды в авиагавань, в результате чего его работа была остановлена. Джек же угрожал провести на мосту еще несколько часов.

Даже когда мужчине вернули деньги за билет, он отказывался слезать. В итоге полиция задержала дебошира.

