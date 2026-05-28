Российские врачи спасли мужчину с прокушенной медведем головой

В Архангельской области реаниматологи спасли мужчину, которого за голову укусил медведь

В Архангельской области врачи Котласской центральной городской больницы спасли мужчину, которому медведь прокусил голову. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пострадавший поступил в приемное отделение со рваной раной головы и другими повреждениями. По словам пациента, нападение произошло в лесу недалеко от Устюга, где он внезапно столкнулся с диким зверем, который укусил его за голову.

Дежурная бригада врачей экстренно увезла мужчину в операционную. Оперировали врач-травматолог Александр Дударев и анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Кудряшов. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

В настоящий момент пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации, где получает необходимую помощь под наблюдением специалистов. Администрация больницы поблагодарила медицинский коллектив за слаженные действия.

