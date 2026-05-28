В Верховной Раде раскритиковали реформу мобилизации в ВСУ

Депутат Верховной Рады Каптелов раскритиковал реформу мобилизации в ВСУ

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел презентацию реформы мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для депутатов Верховной Рады. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Однако идеи главы Минобороны Украины подверглись критике. По словам парламентария Романа Каптелова, Федоров выступал «без понимания ситуации и без желания что-то реально решать».

«После его выступления я понял одно — он любит тратить деньги. Потому что там все измеряется миллиардами и триллионами. И это главное в теме. Все выглядит красиво, масштабно и очень виртуально. Создается впечатление, что человек живет где-то между презентациями и компьютерными симуляторами, а не в реальности», — заявил Каптелов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области стартовала принудительная мобилизация женщин в ВСУ. Сообщалось, что женщинам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть к подписанию контракта.