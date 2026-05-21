В Харьковской области стартовала принудительная мобилизация женщин в ВСУ

Забирать женщин на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью шантажа и угроз начали в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал житель региона, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.

«Могут, я говорю, пригласить в кабинет, побеседовать и заставить. Как с тюрьмы женщин брали — они не специалисты. Их брали с тюрьмы, чтобы не сидеть», — заявил он.

Он также заявил, что женщинам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о жестких методах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Они пытаются набрать живую силу всеми правдами и неправдами, где-то затыкая дыры, а где-то пытаясь удержать из последних сил позиции», — подчеркнул он. Как добавил руководитель республики, «загнанный, как собака» человек, вряд ли будет до конца выполнять такой функционал.