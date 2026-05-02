Пушилин рассказал о жестких методах мобилизации в ВСУ

08:13, 2 мая 2026

Пушилин: Методы мобилизации на Украине сказываются на качестве армии
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Методы мобилизации на Украине, когда людей «загоняют на фронт, как собак», в итоге сказываются на качестве ВСУ. Такое мнение озвучил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Здесь без пехоты, без солдата, без штурмовых действий ситуация не может считаться завершенной. Они пытаются набрать живую силу всеми правдами и неправдами, где-то затыкая дыры, а где-то пытаясь удержать из последних сил позиции», — отметил он.

Однако «загнанный, как собака, ТЦК-шниками человек, вряд ли будет до конца выполнять такой функционал», добавил глава ДНР.

Пушилин также отметил, что уровень мотивации в российской армии выше, чем у противника. По его словам, именно высокая мотивация дает необходимое преимущество для успехов на фронте.

Ранее сообщалось, что родственники насильно мобилизованного украинца подстроили ДТП в наказание двум сотрудникам территориального центра комплектования. Оно закончилось летальным исходом для военкомов, а также унесло жизнь одного гражданского. Уточняется, что авария случилась в районе населенного пункта Княжа Черкасской области.

