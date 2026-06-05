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22:00, 5 июня 2026Спорт

Сборная России разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

Сборная России по футболу победила Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Буркина-Фасо в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 5 июня, в Волгограде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 14-й минуте забил полузащитник Лечи Садулаев. На 20-й минуте преимущество увеличил капитан Алексей Миранчук. На 73-й минуте довел счет до разгромного защитник Илья Вахания.

Сборной России осталось провести один матч в рамках летнего сбора. 9 июня команда сыграет против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.

В первом товарищеском матче россияне проиграли Египту. Встреча, прошедшая в Каире, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.

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