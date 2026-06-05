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22:04, 5 июня 2026Ценности

Младшая дочь Моники Беллуччи в шортах снялась для журнала

Младшая дочь Моники Беллуччи Леони в шортах снялась для журнала Madame Figaro
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: John Nollet / Madame Figaro

Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони попала на обложку журнала Madame Figaro. Снимки опубликованы на сайте модного издания.

16-летняя манекенщица снялась в комплекте люксового бренда Miu Miu, который состоял из топа и коротких шортов. Кроме того, наследница актеров позировала в кожаной куртке Saint Laurent и платье Givenchy. В интервью она призналась, что в будущем планирует стать актрисой, а сейчас сосредоточилась на модельном бизнесе.

«У меня всегда была страсть к кино, искусству, моде и музыке», — отметила знаменитость.

В марте Леони Кассель также попала на обложку Vogue Italia.

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