15-летняя дочь Моники Беллуччи попала на обложку Vogue

15-летняя дочь Моники Беллуччи Леони Кассель попала на обложку Vogue Italia

Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони попала на обложку журнала Vogue Italia. Фотографии опубликованы на сайте модного издания.

15-летняя модель не только дебютировала на обложке, но и снялась для журнала вместе с матерью. В интервью Vogue она рассказала, что еще не решила, какую карьеру выберет. По словам девушки, сейчас она интересуется музыкой и путешествиями, а также планирует изучать гуманитарные науки в университете после окончания школы.

Ранее старшая дочь Моники Беллуччи Дева Кассель в нижнем белье снялась для журнала Vanity Fair. 21-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии вместе с коллегой Жюльеном де Сен-Жаном, с которым работает над новой экранизацией «Призрака оперы».