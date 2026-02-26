Реклама

04:15, 26 февраля 2026

Дочь Моники Беллуччи в нижнем белье снялась для журнала

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель в нижнем белье снялась для журнала Vanity Fair
Карина Черных
Фото: @lucbraquet / vanityfair.fr

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, итальянская модель Дева Кассель в нижнем белье снялась для французской версии журнала Vanity Fair. Материал появился на сайте издания.

21-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии вместе с коллегой Жюльеном де Сен-Жаном, с которым работает над новой экранизацией «Призрака оперы». На одном из кадров она предстала в красном бюстгальтере и кофте бренда Fendi в тон, черных трусах и прозрачных колготках.

Кроме того, наследница знаменитостей примерила прозрачное черное макси-платье Dior в сочетании с бежевым комбинезоном с мини-шортами. Автором снимков выступил известный французский фотограф и режиссер Люк Браке.

Ранее в феврале дочь популярной телеведущей Лизы Ринны, американская модель Амелия Грей Хэмлин обнажила ягодицы для журнала.

