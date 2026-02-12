Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:08, 12 февраля 2026Ценности

Дочь популярной телеведущей обнажила ягодицы для журнала

Дочь ведущей Лизы Ринны Амелия Грей в откровенном виде снялась для журнала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенном виде снялась для журнала Perfect. Публикация появилась на странице фотографа Брайса Андерсона в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала перед камерой в черном наряде. Она позировала вполоборота к камере в бюстгальтере, обнажающих ягодицы трусах и чулках в сетку. В качестве акцентов в образе также были использованы красная помада и лак для ногтей.

Кроме того, 24-летнюю манекенщицу запечатлели в оголяющем грудь топе и спортивной кофте бренда Puma.

Ранее в феврале трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) дочь главы корпорации Tesla Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе бренда нижнего белья певицы Рианны Savage x Fenty.

