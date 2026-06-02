Житель Франции решил переехать в Карелию ради любви

Француз Андре-Пьер Жиминез решил переехать в Карелию ради любви

Гражданин Франции Андре-Пьер Жиминез решил переехать в Карелию ради любви. Француз получил разрешение на временное проживание в российском регионе, сообщает «МВД Медиа».

55-летний мужчина всю жизнь провел в Сен-Мало, во Франции. В начале 2000-х годов он встретил жительницу Карелии Людмилу. Спустя несколько лет общения они поженились. Россиянка переехала к возлюбленному, а в 2015 году у них родился сын Теодор.

Супруги рассказали, что желание вернуться на родину Людмилы возникло у них всего несколько лет назад. В августе 2025 года, когда семья Жиминез навещала родственников россиянки, глава семейства подал заявление на получение разрешения на временное проживание. Его запрос был одобрен в упрощенном формате благодаря указу президента России «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Ранее стало известно о новом обязательном условии для получения гражданства России. В рамках процедуры заявитель должен обязательно предоставить справку о судимости.