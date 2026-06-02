Суд заставил россиянина убраться в квартире

Суд заставил жителя Югры провести уборку в квартире

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре суд заставил жителя многоквартирного дома навести порядок в квартире после жалоб соседей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу судов ХМАО.

Проверка показала, что квартира россиянина находится в крайне антисанитарном состоянии. Все помещения были захламлены мусором, от которого исходил неприятный запах. В квартире также была найдена собака, за которой не ухаживали должным образом и не выгуливали. Кроме того, жилье заполнили тараканы, мухи и иные насекомые.

Прежде собственнику уже выставляли требования провести уборку, однако он не устранил нарушения в срок. Теперь суд постановил, что состояние квартиры несет угрозу здоровью как владельцу, так и его соседям, и встал на сторону подавшей иск администрации. В результате собственника обязали избавиться от мусора и провести дезинфекцию.

