Россиянин превратил квартиру в свалку и поплатился

Превратившего квартиру в свалку жителя Краснокаменска выселили из дома

Житель Краснокаменска Забайкальского края превратил квартиру в свалку и поплатился за это. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, мужчина прожил в квартире, которую ему выдали по договору соцнайма, почти 40 лет. Его соседи регулярно жаловались на беспорядок и шумные застолья, а коммунальщики — на долги за ЖКУ, которых накопилось более чем на 284 тысячи рублей. Комнаты в квартире были завалены мусором, сантехника не работала, по полу бегали клопы и тараканы. Кроме того, в помещениях стоял зловонный запах. Несмотря на то что соседи много раз просили «Плюшкина» убраться, проблема не решалась.

В результате по решению суда договор соцнайма был расторгнут и россиянина выселили из квартиры. Между тем известно, что мужчине уже выдали новое жилье.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сантехники превратили в птицефабрику подвал многоэтажки и разозлили жильцов.