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Силовые структуры
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19:25, 5 июня 2026Силовые структуры

Следователи прокомментировали сообщение о захвате фирмы пропавшего в тайге Усольцева

СК не подтвердил информацию о попытке захвата фирмы Усольцева, пропавшего с семьей в тайге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nan Tun Nay / Shutterstock / Fotodom

Следственный комитет (СК) России прокомментировал сообщения о попытке захвата фирмы пропавшего в тайге вместе с семьей жителя Красноярского края Сергея Усольцева. Об этом сообщает «КП-Красноярск».

СМИ писали, что предприятие Усольцева могло перейти под контроль третьих лиц, в этой связи были выдвинуты версии «цифрового рейдерства», попытки самого Усольцева уйти от долгов, спрятавшись в тайге. Также исчезновение семьи связали с действиями партнеров, которые пытаются сохранить бизнес.

В СК не подтвердили информацию о странной активности в бухгалтерской документации компании «Поливест-Железногорск», которая принадлежит Усольцеву. Он по-прежнему числится директором организации и владельцем 50 процентов акций. Остальная половина принадлежит двум его партнерам.

На днях начались масштабные поиски семьи Усольцевых. Они проходят по пешим маршрутам в сторону Кутурчинского Белогорья. В них участвуют 80 человек из силовых ведомств, спасательных служб, службы Госохотнадзора, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Усольцевых ищут с применением криминалистической техники, мототранспорта и беспилотников. Поиски запланированы на пять дней.

Территорию поисков закрыли для посторонних, чтобы спасатели могли сосредоточиться на операции и не отвлекаться на помощь другим людям. В СК пояснили необходимость этого тем, что во время предыдущих поисков в район приехало большое количество волонтеров и туристов: люди получали травмы, терялись или заходили в труднодоступные места, поэтому им самим требовалась помощь. СК четко определил, что поисками займутся только опытные специалисты, от услуг волонтеров решено было отказаться. Поиски ведутся по направлению к горам Мальвинка и Буратинка, куда, предположительно, могли уйти Усольцевы.

Следователи считают основной версией произошедшего с ними несчастный случай.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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