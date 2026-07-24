Джон Бон Джови внезапно остановил концерт на «Мэдисон-сквер-гарден» из-за сильных болей

Известный американский рок-музыкант, бессменный лидер и основатель популярной рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови внезапно остановил концерт на «Мэдисон-сквер-гарден» 23 июля и ушел со сцены. Об этом сообщает Page Six.

«Простите, мне больно. Не выбрасывайте корешки билетов, я что-нибудь придумаю, хорошо? Просто сохраните их, мы придумаем, как перенести мероприятие», — обратился к публике музыкант.

По словам ведущего подкаста Jon Bon Jovi Discussions Джерри Брейдена, причиной такой резкой остановки концерта стал синусит. Именно из-за него 64-летний Бон Джови не сумел закончить исполнение песни Bed of Roses.

Рокер поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал обязательно вернуться.

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