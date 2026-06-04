Появились новые нюансы в поиске пропавшей в тайге семьи Усольцевых

СК: Территорию поиска Усольцевых закрыли от посторонних и привлекли опытных спасателей

В поисковых мероприятиях семьи Усольцевых в Красноярском крае появились новые нюансы, чтобы повысить эффективность спасательной операции. Об этом RT сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Территорию поисков закрыли для посторонних, чтобы спасатели могли сосредоточиться на операции и не отвлекаться на помощь другим людям. В СК пояснили необходимость этого тем, что во время предыдущих поисков в район приехало большое количество волонтеров и туристов: люди получали травмы, терялись или заходили в труднодоступные места, поэтому им самим требовалась помощь.

На этот раз СК четко определил, что поисками займутся только опытные специалисты, от услуг волонтеров решено было отказаться, отмечает РИА Новости. Поиски ведутся по направлению к горам Мальвинка и Буратинка, куда, предположительно, могли уйти Усольцевы.

Масштабные поиски проходят по пешим маршрутам в сторону Кутурчинского Белогорья. В них участвуют 80 человек из силовых ведомств, спасательных служб, службы Госохотнадзора, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Усольцевых ищут с применением криминалистической техники, мототранспорта и беспилотников. Поиски запланированы на пять дней.

Следователи считают основной версией произошедшего с ними несчастный случай.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.