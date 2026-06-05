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18:06, 5 июня 2026Россия

Появились новые подробности о бизнесе главы пропавшей семьи Усольцевых

Юрист Бахарева: Фирма главы пропавшей в тайге семьи Усольцевых продолжает работать
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Компания главы пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых Сергея, в которой он числится как директор и владелец половины доли бизнеса, продолжает работать, несмотря на его исчезновение. О новых деталях работы фирмы рассказала налоговый юрист​ Елена Бахарева в беседе с aif.ru.

«Казалось бы, бизнес должен стоять. Счета заблокированы, контракты сорваны, штат распущен. Но мы открываем официальный Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности и видим свежую бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Компания работает. Активы выросли до 62 миллионов рублей, есть дебиторка, уплачены налоги. И самое интересное: в графе подписанта стоит не Усольцев, а некий "уполномоченный представитель по доверенности"», — заявила Бахарева.

Она отметила, что Усольцева не могли уволить, потому что у двух его партнеров в сумме всего 50 процентов компании, а для кворума и смены руководства необходимо более половины голосов. По словам Бахаревой, для юристов такая аномальная активность сигнализирует о необходимости пристального внимания, поскольку неизвестно, кто был реальным представителем компании и откуда у него появился ключ электронной подписи (УКЭП) пропавшего Усольцева.

В качестве еще одной примечательной детали юрист привела данные, согласно которым до 2025 года показатели компании шли на спад, а после исчезновения Усольцева внезапно стали расти.

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О проблемах в бизнесе Сергея Усольцева стало известно в ноябре 2025 года, через два месяца после исчезновения мужчины, его супруги и их дочери. Позже суд взыскал четыре миллиона рублей с фирмы главы пропавшей семьи — задолженность образовалась за поставленный товар, который так и не был оплачен.

В мае специалисты возобновили поиски семьи Усольцевых. Известно, что волонтеры осматривают те места тайги Красноярского края, которые не удалось обследовать зимой из-за большого количества снега.

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