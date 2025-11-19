Россия
12:33, 19 ноября 2025Россия

Стало известно о проблемах в бизнесе пропавшего с семьей Усольцева

Aif.ru: У пропавшего в тайге Усольцева имелись проблемы в бизнесе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Ирины Усольцевой во «ВКонтакте»

У предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего с женой Ириной и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края, имелись проблемы в бизнесе. Об этом стало известно aif.ru.

По информации издания, в последние годы на Усольцева, в собственности которого находится компания по производству красок и организация по оказанию услуг дополнительного образования, неоднократно подавали в суд. Подробности судебных исков не приводятся.

Кроме того, за январь и март 2025 года Усольцев задолжал 99 тысяч рублей за коммунальные услуги компании «Красэко-электро», а 14 ноября истекал срок оплаты долга, взятого на развитие бизнеса, выяснили журналисты.

Ранее стало известно, что при обыске в машине Усольцевых, оставленной на месте начала похода, обнаружили пакеты, женскую сумку, детское кресло и 300 тысяч рублей наличными. По свидетельствам близких семьи, Сергей часто хранил деньги в бардачке автомобиля. Опытный турист Алексей Тайганавт в беседе с «Лентой.ру» допустил, что эта находка может говорить о намерении россиян вернуться к транспортному средству.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, они отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян более чем за месяц поисков не найдено. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за погодных условий или обитающих в этом районе тайги диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.

    Все новости