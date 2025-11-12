«Третий вариант — они не погибли». Судмедэксперт назвал версии исчезновения Усольцевых. Что об этом известно?

Аулов: Тела Усольцевых могло укрыть снегом либо их съели животные

Основные вероятные версии исчезновения тел пропавшей в тайге семьи Усольцевых — супругов и их малолетней дочери — перечислил судмедэксперт, полковник медицинской службы МО России в запасе Александр Аулов.

В первом случае, по его словам, они могли замерзнуть и их накрыло слоем снега. При таких обстоятельствах Усольцевых, скорее всего, удастся найти не раньше чем через несколько месяцев.

К весне оттают Александр Аулов судмедэксперт

Другой вариант — их останки могли обглодать дикие животные, оставив только кости. В этом случае определить их принадлежность можно будет только при помощи ДНК-исследования. При этом не исключено, что звери, как крупные, так и мелкие, могли разнести кости по местности. А некоторые, вроде медведей-шатунов, которые особенно опасны и еще не залегли в спячку, могут прикопать свою добычу.

Кроме того, все еще существует вариант, уже озвученный другими специалистами ранее, что с членами семьи все в порядке и они «не погибли, а просто куда-то ушли».

Усольцевы дали бы о себе знать, если были бы живы

По мнению спасателя и преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, в случае если бы пропавшие в тайге люди были живы, они бы отчаянно пытались подать какой-либо сигнал об этом.

В месте, где они пропали, прочесано все сто раз. Можно предположить, что спасатели не могут найти тела из-за того, что те оказались под снегом, в какой-нибудь расщелине или уступе Денис Кисилев спасатель

Знакомые не верят в побег семьи

На данный момент работы по обнаружению местонахождения Усольцевых продолжаются. В общей сложности по этому делу было опрошено около 60 человек. Некоторые свидетели также прошли полиграф.

Фото: страница Ирины Усольцевой во «ВКонтакте»

По мнению знакомого семьи Александра Дымова, глава семейства не является таким человеком, который мог бы решиться бесследно пропасть. Он подчеркнул, что версия с намеренным исчезновением не вяжется с характером предпринимателя.

Раскрыта главная ошибка исчезнувших в тайге Усольцевых

Главной ошибкой пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых пензенский спасатель Геннадий Кабанов назвал то, что они заранее не уведомили никого о маршруте похода.

Он отметил, что туристы изменили первоначальный маршрут и решили отправиться в сторону скалы Буратинка, никому не сообщив об этом. «Менять [маршрут] категорически нельзя!» — подчеркнул специалист, добавив, что по ходу маршрута россияне также могли несколько раз самостоятельно изменить путь. В результате наверняка узнать, куда точно они отправились, невозможно.

На данный момент обследована территория площадью более пятисот квадратных километров. Никаких следов, которые могут помочь в поисках пропавших людей, не найдено.