Основные вероятные версии исчезновения тел пропавшей в тайге семьи Усольцевых — супругов и их малолетней дочери — перечислил судмедэксперт, полковник медицинской службы МО России в запасе Александр Аулов.
В первом случае, по его словам, они могли замерзнуть и их накрыло слоем снега. При таких обстоятельствах Усольцевых, скорее всего, удастся найти не раньше чем через несколько месяцев.
К весне оттают
Другой вариант — их останки могли обглодать дикие животные, оставив только кости. В этом случае определить их принадлежность можно будет только при помощи ДНК-исследования. При этом не исключено, что звери, как крупные, так и мелкие, могли разнести кости по местности. А некоторые, вроде медведей-шатунов, которые особенно опасны и еще не залегли в спячку, могут прикопать свою добычу.
Кроме того, все еще существует вариант, уже озвученный другими специалистами ранее, что с членами семьи все в порядке и они «не погибли, а просто куда-то ушли».
Усольцевы дали бы о себе знать, если были бы живы
По мнению спасателя и преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, в случае если бы пропавшие в тайге люди были живы, они бы отчаянно пытались подать какой-либо сигнал об этом.
В месте, где они пропали, прочесано все сто раз. Можно предположить, что спасатели не могут найти тела из-за того, что те оказались под снегом, в какой-нибудь расщелине или уступе
Знакомые не верят в побег семьи
На данный момент работы по обнаружению местонахождения Усольцевых продолжаются. В общей сложности по этому делу было опрошено около 60 человек. Некоторые свидетели также прошли полиграф.
По мнению знакомого семьи Александра Дымова, глава семейства не является таким человеком, который мог бы решиться бесследно пропасть. Он подчеркнул, что версия с намеренным исчезновением не вяжется с характером предпринимателя.
Раскрыта главная ошибка исчезнувших в тайге Усольцевых
Главной ошибкой пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых пензенский спасатель Геннадий Кабанов назвал то, что они заранее не уведомили никого о маршруте похода.
Он отметил, что туристы изменили первоначальный маршрут и решили отправиться в сторону скалы Буратинка, никому не сообщив об этом. «Менять [маршрут] категорически нельзя!» — подчеркнул специалист, добавив, что по ходу маршрута россияне также могли несколько раз самостоятельно изменить путь. В результате наверняка узнать, куда точно они отправились, невозможно.
На данный момент обследована территория площадью более пятисот квадратных километров. Никаких следов, которые могут помочь в поисках пропавших людей, не найдено.